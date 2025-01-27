SOLOTÜRK'ün Antalya'daki Akrobasi Uçuşları Büyüledi

SOLOTÜRK, Antalya'da Akrobasi Uçuşları ile Hayran Bıraktı

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da gerçekleştirdiği eğitim uçuşları ile izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Deniz üstünde yapılan bu etkileyici gösteri, hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen izleyicilere keyifli bir deneyim sundu.

Deniz Üstünde Eğlence Dolu Anlar

SOLOTÜRK, konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarından gerçekleştirdiği uçuşlarla eğitim programını sürdürdü. Öğle saatlerinde sahil bandında alçak uçuşlarını gerçekleştiren ekip, akrobatik manevraları ile nefesleri kesti.

Yüzlerce Seyirci İlgiyle İzledi

Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda vatandaş ve yabancı turist, bu etkileyici gösteriyi izlemeye geldi. Seyirciler, SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği her hareketi cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaşarak bu anları ölümsüzleştirdi. Özgün akrobasi manevraları, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Eğitim Uçuşları Devam Ediyor

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitimi, 30 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında akrobatik gösterilere tanıklık etmek isteyenler için fırsatlar artarak sürecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da, deniz üstü eğitimleri kapsamında öğleden önce ve sonra Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarından eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da, deniz üstü eğitimleri kapsamında öğleden önce ve sonra Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarından eğitim uçuşu gerçekleştirdi.