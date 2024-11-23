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SOLOTÜRK'ün Çanakkale'deki Gösterisi Kokpit Kameralarına Yansıdı

SOLOTÜRK, 'Gelibolu'nun Kurtuluşu' etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:34
SOLOTÜRK'ün Çanakkale'deki Gösterisi Kokpit Kameralarına Yansıdı

SOLOTÜRK'ün Çanakkale'de Gerçekleştirdiği Etkinlik

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale'de muhteşem bir gösteri uçuşu düzenledi. Uçak içi görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya gönderisi, izleyicilere bu özel anları hatırlattı.

Kokpit Kameralarına Yansıyan Görüntüler

Paylaşılan videoda, "SOLOTÜRK, kanlarıyla, canlarıyla bize bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizi saygı ve minnet ile selamlamak için Şehitler Abidesi'nde saygı uçuşu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Uçuş Programı

Gösterinin ilk kısmı, dün saat 14.30'da Piri Reis Kordonu üzerinde çevre tanıma uçuşu ile başladı. Ekip, yarın saat 16.00'da aynı bölgede prova uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK'ün asıl gösteri uçuşu ise 26 Kasım Salı günü saat 16.00'da yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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