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Soma Maden Faciası Davasında 28 Kamu Görevlisinin Yargılanmasına Devam Edildi

Soma'daki maden faciasında 28 kamu görevlisinin davalarında yeni gelişmeler yaşandı. Mahkeme duruşması ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:49
Soma Maden Faciası Davasında 28 Kamu Görevlisinin Yargılanmasına Devam Edildi

Soma Maden Faciası Davasında Yeni Gelişmeler

Manisa'nın Soma ilçesinde, 10 yıl önce meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ancak sanıklar duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları, dava dosyasında bulunan bilirkişi raporunun yetersizliğinden şikayet ederek, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Müşteki aileler ve avukatları ise davanın görevi kötüye kullanma suçlamasıyla başlamasının hatalı olduğunu belirterek, mahkemenin dosyayı ağır ceza mahkemesine sevk etmesi yönünde talepte bulundu.

Savcı, ifade vermesi gereken sanıklardan müfettiş A.Y.'nin duruşmaya katılmaması nedeniyle yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının bilirkişi raporu talebini ve madenci ailelerinin görevsizlik kararı taleplerini reddetti ve duruşmayı erteledi.

Duruşma Sonrası Açıklamalar

Duruşma sonrasında madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, davanın üçüncü duruşmasının geride kaldığını belirterek, "Soma ana davasındaki bilirkişi raporları, kamu görevlilerinin birden fazla insanın ölümüne neden olma ve yaralanmasına sebep olması suçundan sorumluluğunu çok açık ortaya koyuyor." dedi.

Gündüz, bu nedenle mahkemeye görevsizlik kararı vermesi çağrısında bulunduklarını ve taleplerinin reddedilmesinin ardından üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Facia ve Davanın Süreci

Soma Kömürleri AŞ tarafından işletilen maden ocağındaki facia, 13 Mayıs 2014 tarihinde, vardiya değişimi sırasında çıkan bir yangın sonucunda meydana gelmişti. Yangın sonrası madenin galerileri dumanla dolmuş, 96 saatlik bir kurtarma çalışması sonrasında 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.

Olayın ardından birçok üst düzey yetkili tutuklanarak "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, bir kısım sanığa hapis cezası verirken, bazı sanıkların beraatine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yapılan yargılama sonucu, sanıklara çeşitli hapis cezaları verilmiş, beraat edenler de olmuştur. Bu davanın süreci, ihmali bulunduğu belirtilen 28 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianameyle devam etmektedir.

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