Soma Maden Faciası Davasında Kamu Görevlilerine Yargı Süreci Devam Ediyor

Soma Maden Faciası Davasında Kamu Görevlilerine Dava Devam Ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014 yılında yaşanan maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yargı süreci devam ediyor. 28 kamu görevlisi hakkında açılan davanın ikinci duruşması, Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Sanıklar Duruşmaya Katılmadı

Duruşmada sanıkların katılmaması dikkat çekerken, avukatları ise müvekkillerinin görev ve yetki sınırları içinde hareket ettiklerini belirterek yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Müşteki aileleri ise davanın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılmış olmasını eleştirerek, olayın ciddiyeti gereği mahkemenin dosyayı ağır ceza mahkemesine sevk etmesini istedi.

Ailelerden Tepkiler

Duruşma sonunda İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Manisa Barosu Başkan Yardımcısı Ayşe Hasar ve çeşitli barolardan avukatlar açıklamalar yaptı. Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, "Adaletin yer altında kaldığını görüyoruz. İşçiler neden adaletten mahrum bırakılıyor?" diyerek tepkisini ifade etti. Madenci eşi Gülfidan Köse ise, "Biz eşlerimizi kaybettik ama sorumlular hala dışarıda rahatça dolaşıyor," diyerek adalet arayışlarının yıllardır sürdüğünü vurguladı.

İlgili Olay ve Davanın Arka Planı

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan faciada, Soma Kömürleri AŞ tarafından işletilen maden ocağında meydana gelen yangın sonucu 301 işçi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından birçok üst düzey yönetici tutuklanarak "Soma Maden Faciası Davası" çerçevesinde yargılanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli mahkemelerden çıkan kararlar neticesinde farklı ceza ve beraat kararları verilmişti.

Hâkimler, mahkemeye layık görülen talep ve önerileri değerlendirerek duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.