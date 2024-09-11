Somali Afet Yönetim Ajansı Çalışanlarına İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı

Somali’de İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı

Türk Kızılay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi işbirliğinde düzenlenen, Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleştirilen 1 aylık ilk yardım eğitim programı başarıyla sona erdi.

Somali Afet Yönetim Ajansı Personeline Sertifika Verildi

Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) personeline yönelik eğitim programında başarılı olan katılımcılara sertifikaları, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Önemli Katılımcılar ve Teşekkür Mesajları

Sertifika törenine, Somali İçişleri Bakanı Ali Yusuf Ali ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş katıldı. İçişleri Bakanı Ali, eğitimin gerçekleştirilmesinde Türk hükümetine ve diğer kuruluşlara teşekkür etti.

Eğitimin Önemi ve Gelecek Vaatleri

Bakan Ali, eğitim alan katılımcılara öğrendiklerini çevrelerindeki insanlara, özellikle çocuklarına ve komşularına aktarmaları için çağrıda bulundu. Büyükelçi Aktaş ise, verilen eğitimin, önümüzdeki on yıl içinde on binlerce Somaliliye büyük fayda sağlayacağına inandığını belirtti.