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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Türkiye'ye Teşekkür

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Somali-Etiyopya anlaşmazlığındaki destekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:44
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Türkiye'ye Teşekkür

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Türkiye'ye Vurgu

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkesinin Etiyopya ile yaşadığı anlaşmazlıkların çözümünde gösterilen çabalardan dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İlişkilerin Önemi

Mahmud, Türkiye'nin sağladığı destek ve arabuluculuk çabalarının uluslararası ilişkilerdeki önemine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki krizlerin çözümü konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Bu süreçte Türkiye'nin üstlendiği rolün, bölgedeki istikrar için elzem olduğunu belirten Mahmud, karşılıklı destek ve işbirliğinin devam etmesinin gerekliliğini ifade etti.

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