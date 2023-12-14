Somali Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Oğlum kaçmadı, iş için Türkiye'den ayrıldı

İstanbul'da bir motokuryenin ölümüne sebep olan kazada adı geçen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'un oğlu hakkında ilk kez açıklama geldi. Yurt dışı yasağı bulunduğu halde kaçan oğlu için açıklama yapan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun kaçmadığını söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Oğlum kaçmadı, iş için Türkiye'den ayrıldı
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut oğlunun bir kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya dair ilk kez açıklama geldi. Hasan Şeyh Mahmut, oğlunun Türkiye'den kaçmadığını iddia etti. Oğlunun Türkiye'den ayrıldığı süreçte hakkında tutuklama emrinin olmadığını savunan Somali Cumhurbaşkanı, "Oğlum kaçmadı ve avukat tuttu, iş için ülke dışına çıktı." ifadelerini kullandı.

Oğlunun adının geçtiği kazada hayatını kaybeden kurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, "Oğluma Türkiye'ye dönüp teslim olma tavsiyesinde bulundum ancak o yetişkin biri ve karar kendisine ait." şeklinde açıklama yaptı.

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