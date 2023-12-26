Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası talebi
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Fatih’te bir motokurye ile çarpışarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Savcılık, “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediği iddia edilen sanık için 2’den 6 yıla kadar hapis cezası istediği iddianameyi hazırladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dosyada yer alan görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, polis tutanakları ve dosyanın tamamı göz önüne alındığında, şüphelinin kusuruyla Göçer’in hayatını kaybettiği belirtildi.
İddianamede, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud için “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.