Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası talebi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Fatih’te bir motokurye ile çarpışarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Savcılık, “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediği iddia edilen sanık için 2’den 6 yıla kadar hapis cezası istediği iddianameyi hazırladı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası talebi
Yayın Tarihi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, dosyada yer alan görüntüler, Adli Tıp Kurumu raporları, polis tutanakları ve dosyanın tamamı göz önüne alındığında, şüphelinin kusuruyla Göçer’in hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud için “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

Öne Çıkanlar
Cebinde Halkbank kartı olana para yağacak! Tam 750 TL koşulsuz şartsız tüm hesaplara yatırılacak Cebinde Halkbank kartı olana para yağacak! Tam 750 TL koşulsuz şartsız tüm hesaplara yatırılacak
Trendyol kullananlara müjde İmzalar atıldı! Kartsız alışveriş dönemi resmen başladı Trendyol kullananlara müjde İmzalar atıldı! Kartsız alışveriş dönemi resmen başladı
Google işini sağlama aldı! Şifrelerde yeni dönem başlıyor: Büyük yenilik başladı Google işini sağlama aldı! Şifrelerde yeni dönem başlıyor: Büyük yenilik başladı
Çok Okunanlar
O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! MEB'den Esat Oktay Yıldıran bildirisi MEB'den Esat Oktay Yıldıran bildirisi MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı: 50'ye yakın hedef vuruldu MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı: 50'ye yakın hedef vuruldu Suriye’nin petrolü PKK/YPG’nin elinde! Suriye’nin petrolü PKK/YPG’nin elinde!