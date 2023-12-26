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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası talebi

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası talebi Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Fatih’te bir motokurye ile çarpışarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Savcılık, “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediği iddia edilen sanık için 2’den 6 yıla kadar hapis cezası istediği iddianameyi hazırladı.