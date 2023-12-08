Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yakalama kararı!

30 Kasım'da İstanbul Fatih'te gerçekleşen bir olayda Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'nun da adı geçiyor. Aralarında Mohamud'nun da olduğu belirtilen kazada bir motosikletli kurye yakalandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki kurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti.

Kazadan sonra tutuklanma kararı bulunmayan Mohamud'a yurt dışı yasağı getirildi. Kazaya ilişkin adli trafik bilirkişi raporu çıktı. Bilirkişi raporuna göre hayatını kaybeden Emre Göçer'in kusuru olmadığı ifadesi yer alırken Mohamud'nun kontrolünde olan araç kusurlu bulundu.

Göçer'in hayatını kaybetmesi üzerine savcılık, Mohamud hakkında yakalama kararı talep etti. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği belirtildi.