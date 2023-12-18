Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında Adli Tıp raporu çıktı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olduğu kazada Adli Tıp raporu sonuçlandı. Raporda, Mohamud'un sağ şeritte manevra yaparken, Göçer'in de aynı yöne döndüğü ancak Mohamud'un frene basmadığı ve mesafe bırakmadığı için asli kusurlu olduğu belirtildi. Göçer'in de arkadan gelen aracı gözetmeden şerit değiştirdiği ve hızını yavaşlattığı için tali kusurlu olduğu kaydedildi.

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olduğu kazada yeni bir gelişme yaşandı. İlk raporda kusursuz bulunan Mohamud, ikinci raporda asli kusurlu olduğu için yakalanması istendi. Ancak Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına gittiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı üçüncü rapor merakla bekleniyor.

Somali lideri Hasan Şeyh Mahmut ise oğlunun kaçmadığını, iş için seyahat ettiğini ve avukatıyla işbirliği yaptığını söyledi. Mahmut, oğlunu Türkiye'ye geri dönmesi konusunda uyardığını da belirtti.