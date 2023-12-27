Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanacak. Mohamud'un hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma 16 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
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İstanbul'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, İstanbul 33. Asliye Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, Mohamud'un yargılanacağı ilk duruşma tarihini 16 Ocak 2024 olarak belirledi.

İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'i öldürdüğü iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Göçer'in 6 Aralık'ta hayatını kaybettiği, eşi Öznur Göçer'in önce şikayetçi olduğu sonra vazgeçtiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin kusuruyla Göçer'in ölümüne neden olduğu ifade edilerek 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

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