Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryenin ölümüne sebep olmuştu! Bakan Tunç duyurdu: Kaza yerindeki polislere soruşturma

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun İstanbul’da bir motosikletli kuryenin hayatını kaybetmesine yol açan trafik kazasına karıştığı ortaya çıktı. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan ancak serbest bırakılan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryenin ölümüne sebep olmuştu! Bakan Tunç duyurdu: Kaza yerindeki polislere soruşturma
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İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve bir motosikletli kuryenin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının failinin Somali Cumhurbaşkanının oğlu olduğu belirlendi. Kazadan sonra polis merkezine götürülen ancak diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle serbest bırakılan şüpheli hakkında Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını ve şüphelinin yakalanması için uluslararası işbirliği yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada, “Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.” ifadelerini kullandı.

yılmaz tunç

-Somali Cumhurbaşkanının oğlunun adı nedir? 

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun adı Abdullahi Mohamed olarak biliniyor. Babası Mohamed Abdullahi Mohamed ise 2017 yılından beri Somali’nin devlet başkanı olarak görev yapıyor.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun yaşadığı trafik kazası ne zaman ve nerede oldu? 

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası 6 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde meydana geldi. Kazada Ali Yılmaz isimli bir motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun trafik kazasından sonra ne oldu? 

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun trafik kazasından sonra polis tarafından gözaltına alındığı ancak diplomatik dokunulmazlığı olduğu için serbest bırakıldığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı ise olayla ilgili adli soruşturma başlattı ve şüphelinin yakalanması için uluslararası işbirliği yapacağını açıkladı.

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