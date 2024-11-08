DOLAR
34,35 -0,35%
EURO
37,08 0,08%
ALTIN
2.968,27 0,21%
BITCOIN
2.614.692,91 0,44%

Somali'de ABD'ye Ait İnsansız Hava Aracı Düştü

Somali'nin güneyinde ABD'ye ait bir insansız hava aracı düştü; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:52
Somali'de ABD'ye Ait İnsansız Hava Aracı Düştü

Somali'de İnsansız Hava Aracı Kazası

Somali'de, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele eden ABD Afrika Komutanlığı'na (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi. Olay, Somali'nin güney bölgesinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

AFRICOM'dan yapılan resmi açıklamada, hava aracının 5 Kasım tarihinde düştüğü belirtildi. Kazanın sebebi konusunda henüz bir bilgi verilmezken, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ABD'nin Somali Destek Faaliyetleri

ABD, Mogadişu hükümetinin Eş-Şebab ile olan mücadelesine destek sağlamak amacıyla, Somali ordusuna hem asker eğitimi vermekte hem de hava desteği sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı
2
Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
3
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği
4
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
5
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga Davasında Cezalar Belirlendi
6
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması
7
Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi