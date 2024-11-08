Somali'de ABD'ye Ait İnsansız Hava Aracı Düştü

Somali'de İnsansız Hava Aracı Kazası

Somali'de, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele eden ABD Afrika Komutanlığı'na (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi. Olay, Somali'nin güney bölgesinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

AFRICOM'dan yapılan resmi açıklamada, hava aracının 5 Kasım tarihinde düştüğü belirtildi. Kazanın sebebi konusunda henüz bir bilgi verilmezken, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ABD'nin Somali Destek Faaliyetleri

ABD, Mogadişu hükümetinin Eş-Şebab ile olan mücadelesine destek sağlamak amacıyla, Somali ordusuna hem asker eğitimi vermekte hem de hava desteği sunmaktadır.