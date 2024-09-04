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Somali'de Eş-Şebab'a Hava Saldırıları: 19 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de gerçekleştirilen hava operasyonları sonucunda 19 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:40
Somali'de Eş-Şebab'a Hava Saldırıları: 19 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Başarılı Operasyon

Son günlerde Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen hava operasyonları kapsamında önemli bir başarı elde etti. Yapılan açıklamalara göre, operasyonlar Galgadud ve Orta Şabel bölgelerinde gerçekleştirildi.

Operasyon Sonuçları

Hava saldırıları sonucunda 19 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Ayrıca, yapılan bu operasyonlarda terör örgütüne ait askeri mühimmatın imha edildiği de belirtildi.

Eş-Şebab'ın Tehditleri

Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından itibaren Mogadişu'da hükümeti devirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu örgüt, sadece Somali içinde değil, aynı zamanda komşu Kenya'da da zaman zaman terör olayları gerçekleştirmektedir.

Gelişmeler, Somali'nin güvenlik güçlerinin terörizme karşı kararlılığını gösterirken, bölgedeki istikrar için de umut vermektedir.

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