Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyon: 59 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de Eş-Şebab'a Karşı Büyük Operasyon

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlar sonucunda 59 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali ordusu, Galgadud ve Orta Şabel bölgelerinde yoğunlaştırdığı operasyonları ile örgütün faaliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Operasyon Detayları

Somali ordusu tarafından yapılan açıklamada, son düzenlenen operasyonlar kapsamında 59 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ancak bu operasyonlar sırasında 4 askerin hayatını kaybettiği ve bazı bölgelerin Eş-Şebab'dan temizlendiği ifade edildi.

Eş-Şebab'ın Hedefleri

Hükümet güçleri, Eş-Şebab'a karşı operasyonlarını artırırken, örgüt üyelerinin de sivil ve askeri bölgelere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiği vurgulandı. Somali hükümeti, bu tür operasyonlarla ülke içindeki güvenliği sağlamayı amaçlıyor.