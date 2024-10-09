DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,57 0,28%
ALTIN
2.877,62 0,24%
BITCOIN
2.127.708,09 0,38%

Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyon: 59 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali ordusu, Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi. 4 asker hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:26
Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyon: 59 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de Eş-Şebab'a Karşı Büyük Operasyon

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlar sonucunda 59 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali ordusu, Galgadud ve Orta Şabel bölgelerinde yoğunlaştırdığı operasyonları ile örgütün faaliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Operasyon Detayları

Somali ordusu tarafından yapılan açıklamada, son düzenlenen operasyonlar kapsamında 59 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ancak bu operasyonlar sırasında 4 askerin hayatını kaybettiği ve bazı bölgelerin Eş-Şebab'dan temizlendiği ifade edildi.

Eş-Şebab'ın Hedefleri

Hükümet güçleri, Eş-Şebab'a karşı operasyonlarını artırırken, örgüt üyelerinin de sivil ve askeri bölgelere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiği vurgulandı. Somali hükümeti, bu tür operasyonlarla ülke içindeki güvenliği sağlamayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Yıldır Unutulmaz: Ankara Garı Terör Saldırısı
2
TİHEK, Seçim Sonrası Depremzedeleri Çıkaran Belediyeye Cezai İşlem Yaptı
3
Fransız Yazar Patrick Pasin'den Stoltenberg'e Dava
4
Haydarpaşa Garı Yangın Güvenliği İçin Yeni Proje Hazırlandı
5
ABD, Joshua Mast'ın Görevine Devam Edecek
6
Doğu Karadeniz'de Madencilik Faaliyetleri Artabilir
7
Alper Gezeravcı İtalya'da Uzay Deneyimlerini Paylaşıyor

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz