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Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyonlar: 95 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de gerçekleştirilen operasyonlarda 95 Eş-Şebab üyesi öldürüldü, güvenlik güçleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:47
Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyonlar: 95 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de Eş-Şebab'a Karşı Sıkı Operasyonlar

Somali Savunma Bakanlığı, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 95 üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonların Detayları

Açıklamada, Orta Şabel, Galgadud ve Mudug bölgelerinde gerçekleştirilen bu operasyonların başarılı olduğu ve 7 köyün Eş-Şebab etkisinden arındırıldığı belirtildi.

Ağırlıklı Vuruş: Orta Şabel

Operasyonlarda en büyük kaybın Orta Şabel bölgesinde yaşandığı, burada 45 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü kaydedildi. Diğer bölgelerde ise 50 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Son Durum ve İlerleyen Operasyonlar

Bakanlık, bu ayın içerisinde toplamda 250'den fazla Eş-Şabab üyesinin operasyonlar aracılığıyla etkisiz hale getirildiğini vurguladı. 2004 yılından beri faaliyet gösteren bu terör örgütü, başkent Mogadişu dahil olmak üzere çeşitli hedeflere yönelik saldırılar düzenlemektedir.

Güvenlik güçlerinin, Eş-Şabab'a karşı operasyonları devame derken, vatandaşların güvenliği için bu tür müdahalelerin önemine dikkat çekilmektedir.

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