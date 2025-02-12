Somali'de Hava Saldırısı: 14 DEAŞ Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de DEAŞ'a Yönelik Hava Saldırısı

1 Şubat tarihinde; ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Puntland eyaletindeki Bari bölgesine düzenlenen hava saldırısında 14 DEAŞ üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırıda, örgütün dış operasyonlarının finansmanında önemli bir rol oynayan Ahmed Maeleninine dahil olmak üzere önemli isimlerin bulunduğu belirtildi.

Finansman Sorumlusu Maeleninine'nin Ölümü

AFRICOM'un açıklamasında, Puntland'ın Cal-Miskaad Dağları bölgesine yapılan hava saldırısının detayları verildi. Ahmed Maeleninine'nin, DEAŞ üyelerinin ABD ve Avrupa'ya gönderilmesinden sorumlu olduğunun altı çizildi. Bu saldırıda 13 DEAŞ üyesinin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sivil Kaybı Yok

Ayrıca saldırıda ölen ya da yaralanan sivil olmadığı kaydedildi, bu durum hava operasyonunun hedef odaklı bir şekilde gerçekleştirildiğini göstermekte.