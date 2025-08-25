Somali'de Seçim Uzlaşısı: 4,5 Sistemiyle Parlamenter Seçim

Somali'de Seçim Yönteminde Siyasi Uzlaşı Sağlandı

Hükümet ve Kurtuluş Forumu, doğrudan seçim yerine önceki yöntemi benimsedi

Somali federal hükümeti ile muhaliflerin oluşturduğu Kurtuluş Forumu arasında yapılan toplantıların ardından, yaklaşan seçimler konusunda siyasi uzlaşıya varıldığı bildirildi.

Tarafların yayımladığı ortak bildiride, uzun süredir tartışma konusu olan doğrudan seçim sisteminden vazgeçilerek, seçimlerin daha önce uygulanan yöntemle yapılacağı açıklandı.

Bildirideye göre cumhurbaşkanı Federal Parlamento tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un savunduğu, "bir kişi, bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemi, siyasi tartışmalar nedeniyle rafa kaldırıldı.

Uzlaşı, seçimlerin kabile temsiline dayalı 4,5 sistemi ile oluşturulacak parlamentoda gerçekleştirileceğini öngörüyor. Parlamento üyeleri arasından seçilecek cumhurbaşkanı, başbakanı atama yetkisine sahip olacak; Temsilciler Meclisi ise güven oylaması yoluyla başbakanı görevden alabilecek.

Bildiride ayrıca federal parlamentodaki sandalyelerin en az yüzde 10'unu kazanan her siyasi hareketin ulusal parti olarak tanınacağı ve anayasa çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Anlaşmanın ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali’nin bütünlüğü için ülkenin eski liderleri ve siyasetçilerinin görüşlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Mahmud, Somali devlet yapısının güçlendirilmesi adına büyük adımlar atıldığını ve doğrudan halk oylaması çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

4,5 sistemi olarak adlandırılan kabile merkezli sistemde, ülkenin dört büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.