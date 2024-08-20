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Somali'deki Anadolu Kışlası'nda Yemin ve Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayı mezun olurken, 15 subay adayı da yemin etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:21
Somali'deki Anadolu Kışlası'nda Yemin ve Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Somali Türk Görev Kuvveti'nde Önemli Tören

Somali'de bulunan Anadolu Kışlası'nda, 38 astsubay adayı mezun oldu ve 15 subay adayı yemin etti. Tören, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) katkılarıyla gerçekleştirildi.

Mezuniyet ve Yemin Töreninin Detayları

Bakanlığın resmi açıklamasında, "Somali Türk Görev Kuvveti Birlik Eğitim Grup Komutanlığında 38 astsubay adayı astsubaylık eğitimi alarak mezuniyetlerini kutlarken, 15 subay adayı da temel askerlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yemin etti." ifadelerine yer verildi. Törenin Önemi

Bu tür törenler, Somali Türk Görev Kuvveti'nin bölgedeki askeri eğitim ve iş birliğine katkısını pekiştirirken, mezun olan adayların profesyonel hayatlarına adım atmalarına olanak tanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile 15 subay adayının yemin töreninin yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile 15 subay adayının yemin töreninin yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile 15 subay adayının yemin töreninin yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'deki Anadolu Kışlası'nda 38 astsubay adayının mezuniyeti ile 15 subay adayının yemin töreninin yapıldığını bildirdi.

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