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Somali'den Etiyopyalı Diplomata 'İstenmeyen Kişi' Statüsü

Somali, Etiyopyalı diplomat Ali Mohamed Adan'ı 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeyi terk etmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:57
Somali'den Etiyopyalı Diplomata 'İstenmeyen Kişi' Statüsü

Somali, Etiyopyalı Bir Diplomata İstenmeyen Kişi Statüsü Verdi

Somali Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçiliği'nde görevli Ali Mohamed Adan'ı "istenmeyen kişi" olarak ilan etti.

Faaliyetleri Diplomatlıkla Bağdaşmıyor

Bakanlık, Adan'ın "diplomatik görevi ile uyumlu olmayan faaliyetlerde bulunduğunu" öne sürdü. Bu gerekçeyle, söz konusu diplomatın ülkeyi terk etmesi talep edildi.

Adan'a, tebliğ edilen yazıyı aldıktan sonra 72 saat içinde Somali'yi terk etmesi için süre verildi.

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