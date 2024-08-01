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Somali'den İsmail Heniyye'ye Suikast Üzerine Taziye Mesajı

Somali, suikasta uğrayan Hamas Başkanı İsmail Heniyye için kınama mesajı yayımladı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:49
Somali'den İsmail Heniyye'ye Suikast Üzerine Taziye Mesajı

Somali Dışişleri'nden Taziye Açıklaması

Somali, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için resmi bir taziye mesajı yayımladı.

Suikastın Kınanması

Somali Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı kesin bir dille kınadı. Açıklamada, bu eylemin uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı. Buna ek olarak, İsrail'in sivil halka yönelik artan ihlalleri de dikkat çekildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurması için acil harekete geçmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca, "Siyasi cinayetleri ve şiddetin her türlüsüne karşı duruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Heniyye'nin Tahran Ziyareti

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran'da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabah erken saatlerde Heniyye'nin konutuna yönelik saldırı yapıldığını duyurmuştu.

İsrail Yetkilileri Göz Yumuyor

Olayın ardından İran ve Hamas Hareketi, suikastı İsrail’e atfederken, İsrailli yetkililerin bu konuda yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.

Hamas'taki Liderliği

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in halef olarak seçilmişti.

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