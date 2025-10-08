Somali'den İsveç'le 'Gizli Sınır Dışı Anlaşması' İddialarına Net Yalanlama

Somali hükümeti, İsveç'le vatandaşların sınır dışı edilmesine dair 'gizli anlaşma' iddialarını reddetti; işbirliğinin şeffaf ve resmi kanallarda yürütüldüğü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:40
Hükümet: İki ülke arasındaki işbirliği şeffaf ve resmi kanallarda yürütülüyor

Somali Başbakanlık Ofisi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan ve İsveç ile kalkınma yardımı karşılığında vatandaşların sınır dışı edilmesi üzerine kurulu olduğu iddia edilen 'gizli anlaşma' iddialarını yanıtladı.

Açıklamada, 'Somali'nin, vatandaşlarının geri gönderilmesi veya kalkınma yardımlarının tahsisi konusunda herhangi bir ortakla gizli ya da koşullu bir düzenlemesi bulunmamaktadır.' ifadesine yer verildi.

Bildiride ayrıca, söz konusu iddiaların 'yanlış, yanıltıcı ve asılsız' olduğu vurgulanırken, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin 'uzun süredir devam eden, şeffaf, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka dayalı' bir zemine dayandığı belirtildi.

Somali hükümeti, ülkeye yönelik kalkınma yardımlarının Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve Somali devletinin şeffaf mekanizmaları aracılığıyla organize edildiğini kaydetti. Ayrıca, İsveç ile tüm temasların resmi diplomatik kanallar üzerinden yürütüldüğü ve hükümet tarafından denetlendiği ifade edildi.

İsveç İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2024 itibarıyla ülkede yaklaşık 70 bin Somalili yaşıyor.

