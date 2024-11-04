Somali Deniz Görev Grubu Oruç Reis'e Refakat Etti

Somali Deniz Görev Grubu'ndan Önemli Görev

TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin bulunduğu Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne güvenlik desteği sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının Oruç Reis Araştırma Gemisi ile birlikte destek gemilerine "Refakat ve Koruma" görevlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Ayrıca, bu göreve dair çeşitli fotoğraflar da paylaşıldı. Bu tür görevler, deniz güvenliğinin artırılması ve ulusal çıkarların korunması açısından büyük önem taşıyor.

TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti.

TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti.