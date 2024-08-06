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Somali Dışişleri Bakanı Fiqi, Türkiye'nin Diplomasi Akademisi ile Görüşme Gerçekleştirdi

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi heyetini kabul etti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:08
Somali Dışişleri Bakanı Fiqi, Türkiye'nin Diplomasi Akademisi ile Görüşme Gerçekleştirdi

Somali Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Diplomasi Akademisi ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan ve ekibini başkent Mogadişu'da ağırladı.

Görüşmenin Ayrıntıları

Somali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Fiqi, Özcan ve yanındaki heyet ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi fırsatları değerlendirildi.

Somalili Diplomatların Eğitimi

Bakan Fiqi, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı destekleri teşekkürle anarak, son 15 yılda Türkiye'nin en az 80 Somalili diplomatı yetiştirdiğini ifade etti. İki ülke arasındaki tecrübelerin paylaşılarak işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Katılımcılar

Görüşmeye Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş da katıldı. Bu tür buluşmalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

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