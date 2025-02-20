Somali, Eş-Şebab'a Karşı Başarılı Operasyonlarda 130 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Somali, askeri operasyonlarında 130'dan fazla Eş-Şebab teröristini etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:45
Somali, Eş-Şebab'a Karşı Başarılı Operasyonlarda 130 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Somali Enformasyon Bakanlığı, terör örgütü Eş-Şebab'ın büyük bir saldırısının engellendiğini ve düzenlenen askeri operasyonlar kapsamında 130'dan fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eş-Şebab'ın Orta Şabelle bölgesindeki El Ali Ahmed, Ali Fooldheere, Alkowsar ve Daarunimca köyleri dahil olmak üzere çeşitli Somali askeri mevzilerine şafak saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Somali Ulusal Ordusu (SNA), bu saldırıları başarıyla engellerken, ormanlık alanlara kaçan teröristlerin geride bıraktığı büyük miktarda silahı da ele geçirdi. Açıklamada, "Somali Ulusal Ordusu'nun kahramanları ve yerel halk, operasyonlarda 130'dan fazla örgüt üyesini öldürdü," ifadesine yer verildi.

Somali ordusu, son bir ay içinde terör örgütüne karşı yoğun operasyonlar düzenleyerek, geniş alanları örgütün kontrolünden kurtarmakta kararlı adımlar atıyor.

2004 yılında kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil olmak üzere çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemektedir. Eş-Şebab'a karşı güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor.

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