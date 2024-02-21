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Somali ile Türkiye arasında yeni anlaşma: İki devlet arasında savunma işbirliği anlaşması onaylandı

Türkiye’nin Somali ile yaptığı savunma anlaşması, Somali hükümeti tarafından kabul edildi. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirecek ve Somali’nin güvenlik sorunlarına destek verecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:42
Somali ile Türkiye arasında yeni anlaşma: İki devlet arasında savunma işbirliği anlaşması onaylandı

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, Türkiye ile savunma iş birliği anlaşması konusunda açıklama yaptı. Aweis, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, Türkiye ile savunma iş birliği anlaşması hakkında konuştu. Aweis, “Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.

8 Şubat’ta Somali ile Türkiye arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma, iki ülkenin savunma ve güvenlik iş birliğini de içeriyor. Somali’de yıllardır süren Eş-Şebab saldırıları ve ekonomik-siyasi istikrarsızlık hâlâ sürüyor.

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