Somali ile Türkiye arasında yeni anlaşma: İki devlet arasında savunma işbirliği anlaşması onaylandı

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, Türkiye ile savunma iş birliği anlaşması konusunda açıklama yaptı. Aweis, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, Türkiye ile savunma iş birliği anlaşması hakkında konuştu. Aweis, “Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.

8 Şubat’ta Somali ile Türkiye arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma, iki ülkenin savunma ve güvenlik iş birliğini de içeriyor. Somali’de yıllardır süren Eş-Şebab saldırıları ve ekonomik-siyasi istikrarsızlık hâlâ sürüyor.