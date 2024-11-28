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Somali'nin Jubaland Eyaleti Başkanı Ahmed Madobe Hakkında Gözaltı Kararı

Jubaland Eyaleti Başkanı Ahmed Madobe hakkında, anayasaya aykırı seçim nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:56
Somali'nin Jubaland Eyaleti Başkanı Ahmed Madobe Hakkında Gözaltı Kararı

Ahmed Madobe Hakkında Gözaltı Kararı

Somali'nin Jubaland Eyaleti'nde, 25 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde üçüncü kez başkan seçilen Ahmed Madobe hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Mahkeme Açıklaması ve Suçlamalar

Banadir Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Madobe'nin üçüncü kez eyalet başkanı seçilmesinin anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Mahkeme, aynı zamanda, Madobe'ye 'vatana ihanet' suçlaması yöneltildiğini belirterek, gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılması talimatını verdi.

Hükümetin Yasal Değerlendirmesi

Somali hükümeti, Jubaland'da yapılan başkanlık seçiminin yasa dışı olduğunu kaydederek, eyalet anayasasına göre bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapamayacağına dikkat çekti.

Krize Sebep Olan Gelişmeler

Ek olarak, Madobe'nin merkezi hükümetin tutumuna karşılık Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud için gözaltı emri verdiği ifade ediliyor. Somali hükümetinin eyalet yönetimleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, eyalet seçimlerinin haziran 2025'te, meclis ve hükümet seçimlerinin ise eylül 2025'te yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Jubaland ve Puntland eyaletlerinin bu toplantıya katılmayarak karara itiraz etmesi, merkezi hükümetle bu eyaletler arasında ciddi bir kriz yaratmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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