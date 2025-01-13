Somali'nin Putland Eyaletinde 20 DEAŞ Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Putland'da DEAŞ ile Çatışma: 20 Terörist Öldürüldü

Somali'nin Putland eyaletine bağlı Al-Miskad Dağları'nda, güvenlik güçleri ile terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda, 20 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Çatışma ve Kayıplar

Putland güvenlik güçlerinin sözcüsü General Mohamed Mohamud Ahmed, yaptığı açıklamada, çatışmanın detaylarına değindi. Ahmed, çatışmada 2 askerin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

İHA'larla Saldırı

DEAŞ'lı teröristlerin İHA (İnsansız Hava Aracı) ile saldırı düzenlediğini kaydeden Ahmed, çatışma bölgesinde toplam 9 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu başarıyla birlikte, bölgedeki kontrolün yeniden sağlandığı ifade edildi.

Olay, Somali’de güvenlik güçlerinin terörle mücadeleye yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.