Somali'nin Putland Eyaletinde 20 DEAŞ Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Somali'nin Putland eyaletinde düzenlenen operasyonda 20 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi, 2 asker şehit oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:54
Somali'nin Putland Eyaletinde 20 DEAŞ Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Putland'da DEAŞ ile Çatışma: 20 Terörist Öldürüldü

Somali'nin Putland eyaletine bağlı Al-Miskad Dağları'nda, güvenlik güçleri ile terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda, 20 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Çatışma ve Kayıplar

Putland güvenlik güçlerinin sözcüsü General Mohamed Mohamud Ahmed, yaptığı açıklamada, çatışmanın detaylarına değindi. Ahmed, çatışmada 2 askerin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

İHA'larla Saldırı

DEAŞ'lı teröristlerin İHA (İnsansız Hava Aracı) ile saldırı düzenlediğini kaydeden Ahmed, çatışma bölgesinde toplam 9 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu başarıyla birlikte, bölgedeki kontrolün yeniden sağlandığı ifade edildi.

Olay, Somali’de güvenlik güçlerinin terörle mücadeleye yönelik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 14 Ocak 2025'te Önemli Gelişmeler
2
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konseriyle Dinleyicileri Büyüledi
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye İçin Kapsayıcı Yönetim Çözümü Şart
4
Çorum'da Kamyonun Çarptığı Trafik Polisi Ağır Yaralandı
5
İsrail, Alıkoyduğu Doktoru Suçsuzca Mahkemeye Sevk Etti
6
Libya'da Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Görüştü
7
Somali'nin Putland Eyaletinde 20 DEAŞ Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!