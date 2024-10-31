Somali Ordusu Eş-Şebab'a Operasyonda 15 Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Büyük Darbe

Somali ordusu, Eş-Şebab terör örgütü ile mücadelesini sürdürerek önemli bir operasyona imza attı. Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Galmudug'un Qaycad bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 15 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.

DANAB ve Gorgor Birlikleriyle Düzenlenen Operasyon

Operasyonda, DANAB ve Gorgor birliklerinin yer aldığı belirtilirken, hedef alınan sığınaklar da imha edildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin Eş-Şebab'a karşı kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eş-Şebab ve Saldırıları

2004 yılında kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde otellere, hükümet binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik pek çok saldırı düzenlemektedir. Güvenlik güçlerinin bu terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar ise aralıksız devam etmektedir.