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Somali Ordusu Eş-Şebab'a Operasyonda 15 Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Somali ordusu, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi ve 15 üyesini etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:38
Somali Ordusu Eş-Şebab'a Operasyonda 15 Üyesini Etkisiz Hale Getirdi

Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Büyük Darbe

Somali ordusu, Eş-Şebab terör örgütü ile mücadelesini sürdürerek önemli bir operasyona imza attı. Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Galmudug'un Qaycad bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 15 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.

DANAB ve Gorgor Birlikleriyle Düzenlenen Operasyon

Operasyonda, DANAB ve Gorgor birliklerinin yer aldığı belirtilirken, hedef alınan sığınaklar da imha edildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin Eş-Şebab'a karşı kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eş-Şebab ve Saldırıları

2004 yılında kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde otellere, hükümet binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik pek çok saldırı düzenlemektedir. Güvenlik güçlerinin bu terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar ise aralıksız devam etmektedir.

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