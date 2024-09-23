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Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Somali Türk Görev Kuvveti, ihtiyaç sahiplerine 30 tekerlekli sandalye dağıttı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:11
Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Somali Türk Görev Kuvveti'nden Önemli Destek

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Somali’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli bir yardımda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Somalili şehit yakınları, gaziler ve aileleri için 30 aküsüz tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Sivil Asker İş Birliği Projesi

Bu yardım, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kaydedilen "Sivil Asker İş Birliği" projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Amaç, yerel halkın yaşam kalitesini artırmak ve desteklenmesine ihtiyaç duyan bireylere yardımcı olmaktır.

Yardım programı, Somali’nin sosyal yapısını güçlendirmeyi ve ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Somali Türk Görev Kuvveti, bölgedeki insanlara yardım etme konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, Somalili...

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, Somalili ihtiyaç sahibi şehit yakınları, gazi ve ailelerine, 30 adet aküsüz tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, Somalili...

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından, Sivil Asker İş Birliği kapsamında, Somalili ihtiyaç sahibi şehit yakınları, gazi ve ailelerine, 30 adet aküsüz tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

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