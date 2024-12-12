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Somali ve Etiyopya Arasındaki Ankara Bildirisi: İşbirliği ve Barışa Doğru Bir Adım

Somali ve Etiyopya arasındaki Ankara Bildirisi, sorunların diyalogla çözülebileceğine dair umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:26
Somali ve Etiyopya Arasındaki Ankara Bildirisi: İşbirliği ve Barışa Doğru Bir Adım

Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Ankara Bildirisi

Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi, iki ülkenin sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu gelişme, uluslararası barış ve işbirliğinin sağlanabileceğine dair ümit verici bir mesaj taşıyor.

Toplantıya Katılan Liderler

Resmi kaynakların aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ankara’da bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının da bulunduğu heyetler, ikili görüşmelerin ardından yapılan üçlü toplantıda bir araya gelerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla varılan mutabakatı duyurdular.

Ankara Bildirisi'nin İçeriği

Toplantıda kabul edilen Ankara Bildirisi, Somali ve Etiyopya'nın gelecek dönemlere güven içinde bakmalarını sağlayacak önemli esaslar içeriyor. Bu bildiri ile birlikte:

  • Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği uluslararası hukuka uygun şekilde tanınmıştır.
  • Etiyopya'nın deniz ticareti için uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altına alınmıştır.

Bildirinin en stratejik maddelerinden biri, Somali ve Etiyopya teknik heyetlerinin Şubat 2025 tarihine kadar müzakerelere başlaması ve bu süreçte Türkiye'nin destek sağlayacağıdır.

Birlikte Çalışma Vurgusu

Bildiride, tarafların taahhütlerinin yorumlanması ve uygulaması ile ilgili görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözüleceği taahhüt edilmiştir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temmuzda başlattığı Ankara Süreci çerçevesinde taraflar arasında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin Rolü ve Gelecek Hedefleri

Bu ortaklık, Somali ve Etiyopya liderlerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenlerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, elde edilen kazanımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgedeki refahın ve barışın dünya genelindeki gerginliklere örnek olmasını umduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgedeki işbirliğine açık olduğunu gösterirken, taraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gereken desteği sağladıkları için minnettarlıklarını ifade ettiler. Ortak toplantıda konuşmalarında, “kazan-kazan” ilkesine ve barışın sağlanmasına vurgu yapıldı.

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