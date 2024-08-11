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Somali ve Etiyopya Arasındaki Ankara Süreci'nin İkinci Tur Görüşmeleri

12 Ağustos'ta Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ve Etiyopya heyetleri bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:30
Somali ve Etiyopya Arasındaki Ankara Süreci'nin İkinci Tur Görüşmeleri

Somali ile Etiyopya Arasındaki İhtilafın Çözümü İçin Ankara Süreci Devam Ediyor

Türkiye’nin ara buluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında gerçekleştirilen Ankara Süreci çerçevesinde, iki ülke heyetleri 12 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da buluşacak.

Görüşmelerin Gelişimi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektup ile ihtilaf konusundaki destek talebiyle Türkiye’nin arabuluculuk çabaları başlamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu süreçte Etiyopya’yı ziyaret ederek Başbakan Ahmed’le temaslarda bulunmuş ve ardından Somali tarafıyla da görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Yapılan istişareler sonucunda, ikinci tur görüşmelerinin tarihi 2 Eylül yerine 12 Ağustos olarak belirlenmiştir.

Türkiye’nin Rolü ve Uluslararası Tepkiler

Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetleri, iki ülkenin güvenine dayanmaktadır. 1 Temmuz'da iki ülkenin dışişleri bakanları Ankara’da bir araya gelmiş ve iki taraf, sorunlarını barışçıl bir biçimde çözme yönünde niyetlerini ortaya koymuştur. Türkiye’nin bu süreçteki desteği, uluslararası alanda takdirle karşılanmaktadır. Ayrıca, Türkiye bölge ülkeleriyle temaslarını da sürdürmekte, bu ülkelerden sürece destek almaktadır.

Etiyopya ve Somaliland Arasındaki Anlaşmazlık

Etiyopya, deniz erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke konumundadır. Eritre’nin 1991 yılında ayrılmasının ardından, Etiyopya ekonomik nedenlerle deniz erişimini sağlama yollarını aramaktadır. Bu bağlamda, Somaliland ile yapılan yeni Mutabakat Muhtırası büyük tepki çekmiştir. Somali, bu anlaşmanın ardından Etiyopya’daki büyükelçisini geri çekmiştir.

Uluslararası toplum, Etiyopya ile Somaliland arasındaki deniz erişim işbirliğinin önünü açan bu anlaşmayı reddetmektedir. Bunun yanı sıra, Etiyopya ve Somali dışişleri bakanları, Nairobi’de bir araya gelerek krizin çözümü için dolaylı müzakerelerde bulunmuş ancak bir sonuç elde edilememiştir.

Bu gelişmeler ışığında, 12 Ağustos tarihindeki görüşmelerin her iki ülke için de büyük öneme sahip olduğu belirtilmektedir.

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