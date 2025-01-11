Somali ve Etiyopya Diplomatik İlişkileri Yeniden Başlatma Kararı Aldı

Somali ve Etiyopya Diplomatik İlişkileri Yeniden Başlatıyor

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu mutabakat, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından geldi.

Bölgesel İstikrar İçin Güçlü İşbirliği Vurgusu

Görüşmeden sonra yapılan ortak yazılı açıklamada, iki tarafın diplomatik temsilcilikler aracılığıyla ikili ilişkileri "yeniden kurma ve geliştirme" kararı aldığı belirtildi. Mahmud ve Ahmed, bölgedeki istikrarın sağlanması adına ilişkilerin karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir işbirliği ile pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Krizin Öncesi ve Arka Planda Ankara Süreci

Somali, 4 Nisan 2024 tarihinde, Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçisini sınır dışı etmiş ve Somaliland ile Puntland'daki konsoloslukların kapatılmasını istemişti. Bu durum, 1991 yılında Somaliland'in tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından yaşanan gerilimleri artırmıştı.

Ancak Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşmak için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı ve Türkiye, tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirerek tansiyonu azaltmayı başardı. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık tarihinde Ankara'da yapılan toplantıda, sorunların çözümü için mutabakata varıldı.

Karşılıklı Kazanım ve İşbirliği

Yapılan anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın deniz erişimi talepleri iki tarafın yararına olacak bir işbirliği sürecine dönüştürülmüştür.