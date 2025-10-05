Somalili Kadınlar 'Dheef' Süt Fabrikasıyla Güçleniyor | SWDC'nin Başarısı

Somalili Kadınlar 'Dheef' Süt Fabrikasıyla Güçleniyor

Somali Kadın Gelişim Merkezi (SWDC) öncülüğünde yürütülen projeler, ülkedeki güvenlik sorunları ve ekonomik zorluklara rağmen Somalili kadınların kendi ayakları üzerinde durarak ailelerinin geçimini sağlamasına olanak tanıyor.

SWDC ve kadın girişimcilerin rolü

SWDC Başkan Yardımcısı ve kadın girişimci Meryem Taqal Hussein, kadınların güçlendirilmesi ve kız çocuklarının geleceğe hazırlanması amaçlı yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine anlattı. Hussein, Somalili kadınlar tarafından kurulan 'Dheef' adlı süt fabrikasının, kadın girişimciliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Projeyi başlatan kişinin avukat Sahro Mohamed Ahmed olduğunu söyleyen Hussein, "Sahro, zamanını ve malını bu işe adadı. 8 yıldır devam eden bu girişim, onun özverisi sayesinde ayakta duruyor. Şimdi ise Afrikalı Kadın Liderler örgütünün Somali temsilcisi olarak görev yapıyor." dedi.

Fabrika: üretim tesisi ve okul

Hussein, fabrikanın sadece üretim tesisi olmadığını, aynı zamanda kadınların yeniden ayağa kalktığı bir okul işlevi gördüğünü belirtti. "Burada yoğurt, süt ve tereyağı üretiliyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 11 çalışanımız var. Kimisi pazarlamadan, kimisi temizlikten sorumlu, kimisi de süt işleme eğitimi alarak üretimde görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Somali'deki güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle erkeklerin büyük kısmının silah altına alındığını, çatışmalarda hayatını kaybettiğini veya ailelerini terk ettiğini belirten Hussein, bu durumda tüm yükün kadınların omuzlarına bindiğini söyledi. Bu nedenle kadınlara meslek edindirici eğitimler verildiğini aktardı: terzilik, tatlı yapımı, kına hazırlama ve süt işleme gibi.

Mülkiyet ve dayanışma

Fabrikanın 91 dönümlük arazi üzerinde kurulduğunu ve arsanın tamamının kadınlar tarafından satın alındığını anlatan Hussein, "Bu toprakların hiçbirinde erkeklerin mülkiyeti yok. Bütün yerler, kadınların gücüyle alınmış durumda." dedi. Hussein, birlik ve dayanışmanın kadınlara sağladığı kazanımları vurguladı.

Türkiye'ye çağrı

Hussein ayrıca Türkiye'ye seslenerek, "Türk devleti, bizim kardeşimizdir. Somalili kızların azmini desteklemenizi talep ediyoruz. Kadınların yanında durulsun, Somali'ye hoş geldiniz." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu ve projelerin sürdürülebilirliği için yardıma ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

SWDC ve kadın girişimcilerin öncülüğünde hayata geçirilen bu çalışmalar, Somalili kadınların ekonomik bağımsızlık ve toplumsal temsiliyette ilerlemesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

