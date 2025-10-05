Somalili Kadınlar 'Dheef' Süt Fabrikasıyla Güçleniyor | SWDC'nin Başarısı

SWDC öncülüğünde kurulan 'Dheef' süt fabrikası ve eğitim programları, Somalili kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlamaya ve toplumsal rolünü güçlendirmeye hizmet ediyor.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:40
Somalili Kadınlar 'Dheef' Süt Fabrikasıyla Güçleniyor | SWDC'nin Başarısı

Somalili Kadınlar 'Dheef' Süt Fabrikasıyla Güçleniyor

Somali Kadın Gelişim Merkezi (SWDC) öncülüğünde yürütülen projeler, ülkedeki güvenlik sorunları ve ekonomik zorluklara rağmen Somalili kadınların kendi ayakları üzerinde durarak ailelerinin geçimini sağlamasına olanak tanıyor.

SWDC ve kadın girişimcilerin rolü

SWDC Başkan Yardımcısı ve kadın girişimci Meryem Taqal Hussein, kadınların güçlendirilmesi ve kız çocuklarının geleceğe hazırlanması amaçlı yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine anlattı. Hussein, Somalili kadınlar tarafından kurulan 'Dheef' adlı süt fabrikasının, kadın girişimciliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Projeyi başlatan kişinin avukat Sahro Mohamed Ahmed olduğunu söyleyen Hussein, "Sahro, zamanını ve malını bu işe adadı. 8 yıldır devam eden bu girişim, onun özverisi sayesinde ayakta duruyor. Şimdi ise Afrikalı Kadın Liderler örgütünün Somali temsilcisi olarak görev yapıyor." dedi.

Fabrika: üretim tesisi ve okul

Hussein, fabrikanın sadece üretim tesisi olmadığını, aynı zamanda kadınların yeniden ayağa kalktığı bir okul işlevi gördüğünü belirtti. "Burada yoğurt, süt ve tereyağı üretiliyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 11 çalışanımız var. Kimisi pazarlamadan, kimisi temizlikten sorumlu, kimisi de süt işleme eğitimi alarak üretimde görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Somali'deki güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle erkeklerin büyük kısmının silah altına alındığını, çatışmalarda hayatını kaybettiğini veya ailelerini terk ettiğini belirten Hussein, bu durumda tüm yükün kadınların omuzlarına bindiğini söyledi. Bu nedenle kadınlara meslek edindirici eğitimler verildiğini aktardı: terzilik, tatlı yapımı, kına hazırlama ve süt işleme gibi.

Mülkiyet ve dayanışma

Fabrikanın 91 dönümlük arazi üzerinde kurulduğunu ve arsanın tamamının kadınlar tarafından satın alındığını anlatan Hussein, "Bu toprakların hiçbirinde erkeklerin mülkiyeti yok. Bütün yerler, kadınların gücüyle alınmış durumda." dedi. Hussein, birlik ve dayanışmanın kadınlara sağladığı kazanımları vurguladı.

Türkiye'ye çağrı

Hussein ayrıca Türkiye'ye seslenerek, "Türk devleti, bizim kardeşimizdir. Somalili kızların azmini desteklemenizi talep ediyoruz. Kadınların yanında durulsun, Somali'ye hoş geldiniz." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu ve projelerin sürdürülebilirliği için yardıma ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

SWDC ve kadın girişimcilerin öncülüğünde hayata geçirilen bu çalışmalar, Somalili kadınların ekonomik bağımsızlık ve toplumsal temsiliyette ilerlemesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Somali Kadın Gelişim Merkezi (SWDC) öncülüğünde yürütülen projeler sayesinde Somalili kadınlar...

Somali Kadın Gelişim Merkezi (SWDC) öncülüğünde yürütülen projeler sayesinde Somalili kadınlar, ülkedeki güvenlik sorunları ve ekonomik zorluklara rağmen kendi ayakları üzerinde durarak ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor. SWDC Başkan Yardımcısı ve kadın girişimci Meryem Taqal Hussein, Somalili kadınların güçlendirilmesi ve kız çocuklarının geleceğe hazırlanması amacıyla yürüttükleri çalışmaları AA muhabirine anlattı. Somalili kadınlar tarafından kurulan "Dheef" adlı süt fabrikasına ilişkin bilgi veren Hussein, bunun kadın girişimciliğinin en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Somali Kadın Gelişim Merkezi (SWDC) öncülüğünde yürütülen projeler sayesinde Somalili kadınlar...

İLGİLİ HABERLER

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde