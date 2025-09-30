Somayeh Moghadam Kocaeli'ye Ulaştı: İstanbul'dan Kudüs'e Gazze İçin Yürüyüş

İranlı doktora öğrencisi Somayeh Moghadam, Gazze desteği için İstanbul'dan Kudüs'e başlattığı yürüyüşle Kocaeli'ye ulaştı; yürüyüşü 'March of Yunus' adıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:02
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi Somayeh Moghadam, Gazze'ye destek amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e başlattığı yürüyüşle Kocaeli'ye ulaştı.

İzmit'teki Yeni Cuma Camisi bahçesinde basın açıklaması yapan Moghadam, yürüyüşünün Üsküdar Meydanı'ndan başladığını ve Gazze'deki çocukların yaşadığı acıyı hafifletmek için yola çıktığını söyledi.

"Bu yolculuk, tarihi ve vicdan yolculuğu olarak da insanları birleştirme amacıyla yapılan bir yolculuktur. Umarım insanlık bir araya gelip, sıradanlaşan kötülüğe 'dur' diyebilir."

Moghadam, insanlığın birleşmemesi halinde kötülüğün sıradanlaşacağını ve Nazilerin Yahudilere yaptığının benzerine Gazze'de şahit olunduğunu ifade etti.

Yol güzergâhını paylaşan Moghadam, İzmit'ten sonra Adapazarı, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin ve Adana'ya gideceğini, daha sonra Beyrut ve Şam üzerinden Kudüs'e ulaşacağını aktardı.

"Sumud filoları denizden Gazze'ye yaklaşmaya çalışıyor. Aynısını biz de kara yolundan inşa etmeye çalışacağız."

Moghadam, yürüyüşe duyarlı ve özgür ruhlu insanların katılacağını belirterek çağrısını şöyle sürdürdü:

"Buradan bütün insanlığa sesleniyorum, gelin beraber bu vahşete son verelim. Gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler de pek etkili bir halde değil. Bir şeyler yapamıyorlar. Dünya halkı olarak bir araya gelip, bu sıradanlaşmış kötülüğe 'dur' dememiz lazımdır. Umarım yolculukta özgür ruhlu insanlarla karşılaşıp, hep beraber hareket ederek bu kötülüğe son veririz. Sayımız az olabilir, silahsız olabiliriz ama susmayan silahları biz halk ordusuyla susturacağız."

Basın açıklamasının ardından Moghadam, yürüyüşüne "March of Yunus (Yunus Yürüyüşü)" adıyla devam etti.

Gazze’ye destek olmak amacıyla İstanbul’dan Kudüs’e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam, Kocaeli’ye ulaştı. Moghadam, İzmit'teki Yeni Cuma Camisi'nin bahçesinde basın açıklaması yaptı.

