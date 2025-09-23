SOMO: Bağdat ile Erbil Arasında Petrol İhracatı Anlaşması Yakında İmzalanacak

SOMO Genel Müdürü Ali Nezar, Bağdat ve Erbil arasında kuzey petrolünün yeniden ihracatına ilişkin anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:35
SOMO: Bağdat ile Erbil Arasında Petrol İhracatı Anlaşması Yakında İmzalanacak

SOMO: Bağdat ile Erbil Arasında Petrol İhracatı Anlaşması Yakında İmzalanacak

Bağdat-Erbil görüşmelerinde sona gelindi

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Bağdat ile Erbil arasında ülkenin kuzeyinde üretilen petrolün yeniden ihracatına yönelik anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağını duyurdu.

SOMO Genel Müdürü Ali Nezar, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Bağdat ile Erbil arasında bir anlaşmaya varılması için son aylarda büyük çaba harcandı. Bu süreçte Petrol Bakanlığının tüm birimleri ve şirketleri, SOMO ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı yoğun bir sorumluluk üstlendi. Diğer önemli taraf ise bölgede faaliyet gösteren uluslararası şirketlerdi." dedi.

Nezar, anlaşmanın son aşamasına gelindiğini belirterek, "Bu anlaşmanın uygulanması ve bölgeden üretilecek petrol miktarının sevki için sağlam bir mekanizma üzerinde mutabakata vardık. Tüm detayların tamamlanmasının ardından sevkiyat prosedürleri başlayacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası şirketlerin ödemeler konusunda güvence talep ettiğini aktaran Nezar, SOMO'nun bu şirketlere gerekli teminatları sağladığını söyledi.

Irak hükümetinin, resmi imzanın atılmasının ardından ihracat takvimini kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası
2
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği
3
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
4
Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
5
İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı
6
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi
7
Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek