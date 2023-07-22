Son 10 günde 203 orman yangını çıktı! Bakanlık duyurdu

Son 10 günde 40 farklı ilde toplam 203 orman yangını meydana gelmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu üzücü bilgiyi Twitter hesabından duyurdu. Yangınlar sadece ağaçları değil, tüm ekosistemleri de yok ediyor ve yeşil vatanımızı tehdit ediyor. Bakan Yumaklı, vatandaşlara, orman yangınlarına sebep olmamaları ve doğal varlıklarımızı korumak için birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu. Orman yangınlarına neden olanlara ciddi yaptırımların uygulanacağını hatırlatarak, ülkenin yeşil alanlarını korumak için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Orman yangınlarına karşı birlikte hareket ederek, bu doğal felaketi engellemek ve ormanlarımızı korumak önemli bir görevdir. İşte detaylar...





SON 10 GÜN İÇİNDE 203 ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının sebep olduğu suçlar ve bu suçlara ilişkin cezaları içeren bir tablo paylaştı. Buna göre, dikkatsizlik veya özensizlikle orman yangınına sebep olanlara 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilecek. Kasten orman yakma suçundan hüküm giyenler, en az 10 yıl hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası alacaklar. Devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde ormanları yakmak suçundan mahkum olanlara ise müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası verilecektir. İşte diğer ayrıntılar...





Ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak veya ormanlara dört kilometre mesafede ve Orman Kanunu’nun 31-32'nci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzer bitki örtüsü yakmak gibi suçlara karışanlar ise 1 ila 3 yıl arasında hapis ve adli para cezasına çarptırılacaklar. Eğer bu suçlar nedeniyle ölüm veya yaralanma meydana gelirse, ayrıca ek ceza uygulanacaktır.

Bu tablo, orman yangınlarının ciddiyetini ve bu tür suçların caydırıcı cezalarla önlenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Bakan Yumaklı, bu cezaların uygulanarak ormanları korumanın önemini vurgulamış ve vatandaşları daha dikkatli ve özenli davranmaya çağırmıştır. Orman yangınlarına sebep olanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağının altını çizerek, ormanların ve doğal yaşamın korunmasının toplumsal sorumluluk olduğunu belirtmiştir.