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Son 4 Günde 306 Orman Yangınına Müdahale

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde 306 orman yangınına müdahale edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 22:53
Son 4 Günde 306 Orman Yangınına Müdahale

Orman Yangınlarına Anlık Müdahale

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 gün içerisinde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 304 yangının başarıyla söndürüldüğü belirtildi.

Heroik Ekiplerin Çabaları

Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda, "Ormanın kahramanları son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti. Yangınları kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahale eden ekipler 304 yangını başarıyla söndürdü," ifadeleri kullanıldı.

Bu yoğun çabalar, orman varlığımızı koruma gayreti ve ekosistemimizin sağlığı için büyük bir öneme sahiptir.

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