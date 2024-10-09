Son 5 Günde Gazze'de Filistinli Can Kaybı: 125 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nde Saldırıları

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda son 5 günde 125 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Durum

Hükümetin medya ofisi, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda devam eden çatışmalara dair çeşitli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, son 5 günde bölgede, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ambulans ve Sivil Savunma Hedef Alındı

Ambulans çalışanları ve sivil savunma ekiplerinin, cenazelere ulaşmayı sağlayan yolların hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, kampın sokaklarının, saldırılarda yaşamını yitirenlerin cansız bedenleriyle kaplı olduğu vurgulandı.

Toplam Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren devam eden saldırılarında yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 10 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 97 bin 720 kişi yaralandı.

Enkaz Altındaki Kayıplar ve Sivil Altyapıya Darbe

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da saldırıların hedefi oldu. Bu durum, sivil altyapının büyük zarar görmesine neden olmaktadır.