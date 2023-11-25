Son Dakika! Amerikan AB Ajansı Haberi Doğruladı: İsrail Gemisi Vuruldu!

Gazze’de geçici ateşkesin ikinci gününde İsrail gemisine drone saldırısı Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında 4 günlük insani ara verilen çatışmalarda, bir İsrail gemisinin kamikaze drone ile vurulduğu iddia edildi. İsrail ve Hamas, dün akşam saatlerinde ilk rehine takasını gerçekleştirdi. Bugün ise ikinci rehine takasının yapılması bekleniyor.

İsrail gemisi kamikaze drone ile vuruldu

İsrail ordusuyla yedi haftadır Lübnan sınırında çatışan Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu, Cuma sabahı ateşkes başlamadan saatler önce İsrail’e ait bir kargo gemisinin vurulduğunu duyurdu. Amerikan AP haber ajansı da bir İsrail gemisinin vurulduğunu doğruladı. İsrail Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İlk rehine takası gerçekleşti

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda, İsrail ile Hamas arasında 4 günlük insani ara verilmesi ve rehine takası anlaşması sağlandı. Anlaşmaya göre, Hamas 4 gün içinde 50 İsrailli rehineyi, İsrail de 150 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Ayrıca Gazze’ye insani yardım malzemeleri ve yakıt girişi de sağlanacak. Dün akşam saatlerinde ise ilk rehine takası gerçekleşti. Hamas 13 İsrailli rehineyi, İsrail de 24’ü kadın, 15’i çocuk 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Rehineler Kızılhaç aracılığıyla Mısır üzerinden ülkelerine gönderildi.

Bugün ikinci rehine takası bekleniyor

Gazze’de geçici ateşkesin ikinci gününde bugün ikinci rehine takasının yapılması bekleniyor. Hamas 12 İsrailli rehineyi daha serbest bırakacak, İsrail de 37 Filistinli mahkumu salıverecek. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, tüm rehinelerin evlerine dönmesi için savaşa devam edeceklerini söyledi. Hamas ise ateşkesin uzatılması için İsrail’in daha fazla mahkum bırakmasını istedi.

Gazze’de ateşkes ne zaman başladı?

Gazze’de ateşkes 24 Kasım 2023 Perşembe günü yerel saatle 10.00’da başladı.



Gazze’de rehine takası nasıl yapılıyor?

Gazze’de rehine takası Kızılhaç aracılığıyla Mısır üzerinden yapılıyor. Hamas 4 gün içinde 50 İsrailli rehineyi, İsrail de 150 Filistinli mahkumu serbest bırakıyor.

Gazze’de kaç İsrailli rehine var?

Gazze’de Hamas’ın elinde 239 İsrailli rehine olduğu tahmin ediliyor.

Gazze’de kaç Filistinli mahkum var?

Gazze’de İsrail hapishanelerinde yaklaşık 5 bin Filistinli mahkum olduğu bildiriliyor.