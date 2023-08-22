Son dakika: Bu zam istasyonlarda kuyruk oluşturacak! Motorin ve benzin fiyatları alıp başını gidiyor: Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ederken uluslararası piyasalarda brent ham petrolünün fiyatı 85 dolar olduğu bilgisi verildi. Türkiye'deki akaryakıt fiyatları direkt olarak etkilenirken bir zam daha geleceği bilgisi verildi. Dolar-TL kuru 27 liranın üzerinde hareket ettiği belirtilerek bu iki pazar yurt içi benzin fiyatlarını etkilemeye başladı.

Akaryakıta gelecek rekor zamla beraber fiyatlar 40 TL seviyesine gelecek. Motorine geçtiğimiz hafta 1.52 TL düşüş yapılırken bu gece yarısından sonra geçerli olacak fiyat değişiklikleri belirtildi. KDV dahil 6 TL zam geldiği belirtilerek 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren motorin fiyatlarında geçerli olarak 1 TL zammı duyurusu yapıldı.





İSTANBUL

Benzin: 37,71 TL

Motorin: 36,84 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 38,24 TL

Motorin: 37,37 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 38,30 TL

Motorin: 37,45 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL