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Son dakika: En düşük emekli maaşı artışı açıklandı! İşte detaylar...

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşında yapılan düzenlemeleri duyurdu. İşte yeni düzenlemenin detayları...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 12:25
Son dakika: En düşük emekli maaşı artışı açıklandı! İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı, AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklama ile 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Temmuz ayında emeklilere yapılan bu zam, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla maaşlara yansıyacak.

Emekli maaşlarına yapılan bu artış, temmuz ayı itibarıyla emeklilere zam yapılmasına hak kazandırdı. Ancak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödemelerin 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin lira üzerinden hesaplanması nedeniyle bu zamlar temmuz ayında ücretlere yansımayacak. Yani, yapılan artışların, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla birlikte maaşlara yansıması bekleniyor.

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