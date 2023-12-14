Son Dakika Gelişmesi: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez'den acı haber geldi. Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

Son Dakika Gelişmesi: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvkili Hasan Bitmez'den acı haber geldi. TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma esnasında kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan ve durumunun ciddi olduğu belirtilen Bitmez'den üzen haber geldi. Hasan Bitmez yaşam savaşını kaybetti. 

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