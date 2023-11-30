Son Dakika Gelişmesi: Türkiye 3. Çeyrek Büyüme Verileri Açıklandı!

Son dakika gelişmesi olarak Türkiye ekonomisinde 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre yüzde 5,9 artış görüldü.

Son Dakika Gelişmesi: Türkiye 3. Çeyrek Büyüme Verileri Açıklandı!
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Son dakika gelişmesi olarak gündeme gelen TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisindeki 3. çeyrek rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre 2023 yılının 3. çeyreğinde önceki yıl verilerine göre yüzde 5,9 oranında yükseliş olduğu belirtildi. 

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2023 temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönem dahilinde %5,9 oranında bir artış görüldü. Ekonomistlerin tahminlerine yönelik yapılan beklenti anketinde Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde %5,19 olduğu öngörülüyor. 

 

Sektörel bazlı bakıldığında üçüncü çeyrekteki en hızlı büyüme gösterenin inşaat sektörü olduğu görülüyor. Yüzde 8.1 oranında bir büyüme görülen inşaat sektörünün yanı sıra, sanayi sektöründe yüzde 5,7 oranı gözlemlenirken sigorta faaliyeti kapsamında yüzde 5,1, eğitim, insan sağlığı, kamu yönetimi, sosyal hizmet faaliyetlerinin yer aldığı sektörde 3,6 oranında bir büyüme görüldü. 

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