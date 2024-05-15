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Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı tarafından Külliye’ye çağrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı. Bu gelişme üzerine, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği öğrenildi.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:44
Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı tarafından Külliye’ye çağrıldı

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmişti. İçişleri Bakanı Yerlikaya ise bu toplantıda yer almamıştı.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında parti yönetimini AK Parti Genel Merkezi’ne çağırmış ve buraya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Bu kısa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte görüşmelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmişti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bugün Külliye’ye çağrılması nedeniyle saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

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