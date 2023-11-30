Son Dakika: İsrail-Hamas Ateşkesi 1 Gün Daha Uzadı!

Gazze'de süresi tamamlanan ateşkesin 1 gün daha uzatılmasına karar verildi. İsrail sürenin uzatıldığını dünya basınına duyurdu.

Son Dakika: İsrail-Hamas Ateşkesi 1 Gün Daha Uzadı!
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Dünyanın gözü kulağı Gazze'ye çevrildi. 6 gündür devam eden ateşkesin sonlanıp sonlanmayacağına dair gelişmelerle ilgili gelecek haber bekleniyor. Beklenen gelişme dakikalar önce geldi. İlk gelişmeye göre Hamas ateşkes süresinin uzatılması talebini kabul etmediğini ilan etti. Askeri kanadına "Savaşa hazır olun" emri veren Hamas'ın açıklamasının hemen ardından IDF'den duyuru geldi. IDF ateşkesin devam edeceği bildirisini dünyaya duyurdu.

Gelişmeler gelmeye devam ediyor!

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