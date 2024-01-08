Son dakika: İstanbul'da toplu taşıma ücretine zam geldi

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Milyonlarca yolcuyu ilgilendiren karar, UKOME toplantısında oy çokluğuyla alındı.

Toplantıda, yüzde 51,52 oranında zamlanan toplu taşıma ücretlerine yüzde 28,09 daha zam istendi. Ancak bu talep kabul edilmedi. Sonuç olarak, otobüs, metro, tramvay ücretleri yüzde 18, taksi ve servis ücretleri ise yüzde 28,09 arttı.





İSTANBUL'DA TAKSİ, OTOBÜS, OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİNE YÜZE 28'LİK ARTIŞ

UKOME toplantısında İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam kararı çıktı. Toplu taşıma ve okul servisleri daha pahalı olacak. Toplu taşıma ücretleri yüzde 18, taksi ve servis ücretleri ise yüzde 28,09 artacak.