SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ankara Kahramanmaraş'ta saat 21.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaydedildi ve 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.