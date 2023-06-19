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SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ankara Kahramanmaraş'ta saat 21.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olarak belirlendi ve 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ankara Kahramanmaraş'ta saat 21.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaydedildi ve 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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