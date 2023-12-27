Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
AFAD'dan alınan son bilgilere göre Malatya'da korkutan bir deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. Depremin 4,3 şiddetinde olduğu ve çevre illerde hissedildiği belirtildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD kaynaklarından alınan bilgiye göre deprem Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.
AFAD depremin saat 10:55'de Doğanşehir merkezli olarak 4,3 şiddetinde meydana geldiğini bildirdi. Depremin 9.69 km altında meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. AFAD ekipleri saha taraması için bölgeye sevk edildi.