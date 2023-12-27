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Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi

Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi AFAD'dan alınan son bilgilere göre Malatya'da korkutan bir deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. Depremin 4,3 şiddetinde olduğu ve çevre illerde hissedildiği belirtildi.