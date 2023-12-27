Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi

AFAD'dan alınan son bilgilere göre Malatya'da korkutan bir deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. Depremin 4,3 şiddetinde olduğu ve çevre illerde hissedildiği belirtildi.

Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD kaynaklarından alınan bilgiye göre deprem Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. 

AFAD depremin saat 10:55'de Doğanşehir merkezli olarak 4,3 şiddetinde meydana geldiğini bildirdi. Depremin 9.69 km altında meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. AFAD ekipleri saha taraması için bölgeye sevk edildi.

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