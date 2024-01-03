Son Dakika: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

2023 yılında enflasyon rekor seviyeye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 64,77 oldu. Bu oran, memur ve emeklilerin maaş zammını da belirledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57, memur ve memur emeklileri ise yüzde 49,25 zam alacak. Zam oranları, Aralık ayı enflasyon verilerine göre hesaplandı. Zamla birlikte milyonlarca kişinin gelirinde önemli bir artış sağlandı. Zamların detayları ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

EMEKLİLERİN ALACAĞI ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

Enflasyon rakamları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirliyor. Emekliler her 6 ayda bir enflasyona göre zam alıyor. 2023 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 37,57 oldu. Bu nedenle emeklilerin maaşlarına bu oranda zam yapılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ALACAĞI ZAM ORANI

Enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme zammı da alan memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 6’lık zamla yetinmediler. Bu oranın üzerinde gerçekleşen enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklileri yüzde 29,79’luk bir fark daha elde ettiler. Memur ve memur emeklileri ocak ayında da yüzde 15’lik bir zam daha alacaklar. Böylelikle ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 49,25 oranında artmış olacak.